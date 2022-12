Think tank: Rosjanie tracą zdolność do prowadzenia natarcia na Bachmut

Według oceny think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska ofensywa przeciwko Bachmutowi osiągnęła już kulminację co oznacza, że Rosjanie tracą zdolność do prowadzenia dalszego natarcia na miasto, które próbują - bez powodzenia - zdobyć od kilku miesięcy.