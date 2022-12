Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 309 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski prosi Ukraińców, aby dbali o siebie nawzajem.

Wstęga Św. Jerzego to dwukolorowy, rosyjski symbol wojskowy, składający się z trzech czarnych i dwóch pomarańczowych pasów. Wstęga pojawia się jako element wielu najwyższych odznaczeń wojskowych w Rosji od czasów carskiej Rosji (w ZSRR w formie Wstęgi Gwardyjskiej).

Barwy wstęgi symbolizują "dym i płomień" i nawiązują do heroizmu żołnierzy na polu bitwy. W czasach carskiej Rosji wstęgę nosili kawalerowie orderu św. Jerzego.

W XXI wieku w Rosji wstęga stała się jednym z symboli rosyjskiego nacjonalizmu oraz wyrazem poparcia dla władz w Moskwie. Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę wstęgę postrzega się też jako symbol rosyjskiego militaryzmu. Często łączy się ją z symbolem "Z" - nieformalnym symbolem rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Od 2005 roku wstęga jest noszona przez uczestników obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej w Rosji.

Od momentu uznania wstęgi za symbol chwały wojskowej, za jej zbezczeszczenie grozić będzie grzywna do 3 mln rubli oraz do trzech lat więzienia. W przypadku zbezczeszczenia symbolu przez grupę osób działających w porozumieniu lub z użyciem mediów albo internetu grozi do 5 mln rubli grzywny i pięć lat więzienia.



Podpisane przez Putina przepisy ustanawiają Wstęgę Św. Jerzego symbolem używanym w czasie obchodów Dnia Zwycięstwa i innych rocznic związanych z Wielką Wojną Ojczyźnianą z lat 1941-1945.



Może być też wykorzystywana w czasie imprez organizowanych przez władze, które upamiętniają ważne daty w historii Rosji i wydarzenia o charakterze patriotycznym, patriotyczno-wojskowym i religijnym.