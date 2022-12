Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 309 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski prosi Ukraińców, aby dbali o siebie nawzajem.

"Ponad 120 pocisków Nad Ukrainą wystrzelonych przez "zły rosyjski świat", aby zniszczyć infrastrukturę krytyczną i masowo zabijać cywilów" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak.

Następnie dodał, sarkastycznie odnosząc się do ostatnich wypowiedzi Rosji na temat tego, co byłoby wymagane, aby przejść do jakiejkolwiek ugody pokojowej:

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Eksplozje w Kijowie. Alarm lotniczy na terenie całej Ukrainy W czwartek rano ogłoszono alarm powietrzny dla całej Ukrainy. Kilka wybuchów odnotowano w Kijowie. Obrona powietrzna reagowała także w Odessie, Krzywym Rogu, Lwowie i Charkowie.

"Czekamy na dalsze propozycje "rozjemców" na temat "pokojowego rozstrzygnięcia", "gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej" i (niedopuszczalności) prowokacji".