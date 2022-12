Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 309 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski prosi Ukraińców, aby dbali o siebie nawzajem.

60,9 proc. z 750 uczestników badania podało, że nie ma pracy, a 58,4 proc. szuka zatrudnienia. Z 39,1 proc. uchodźców z Ukrainy, którzy pracują w Japonii, 79,5 proc. jest zatrudnionych na niepełny etat - wynika z badania przeprowadzonego w internecie na przełomie listopada i grudnia.



17,3 proc. respondentów podaje, że posługuje się japońskim w sposób, który pozwala im na komunikację. 46,9 proc. badanych nie zna japońskiego.

Jednocześnie 65,6 proc. respondentów deklaruje, że chce pozostać w Japonii do czasu uspokojenia się sytuacji na Ukrainie lub "tak długo jak to możliwe". Jak najszybciej wrócić na Ukrainę chce 3,2 proc. respondentów.



Do 14 grudnia do Japonii dotarło 2 091 uchodźców z Ukrainy, z których 1 887 otrzymało wizę pozwalająca im na podjęcie pracy na okres do roku - wynika z danych Agencji Służb Imigracyjnych Japonii.

2 091 Tylu Ukraińców dotarło do Japonii do 14 grudnia

Nippon Foundation oferuje szerokie wsparcie dla uciekinierów z Ukrainy - w marcu Fundacja ogłosiła, że przeznaczy 5 mld jenów (ok. 38 mln dolarów) przez trzy lata na pomoc Ukraińcom w pokryciu kosztów podróży na Ukrainę i kosztów życia w Japonii. Ukraiński uchodźca z Japonii może liczyć na maksymalnie milion jenów na pokrycie kosztów życia w Japonii od Fundacji (ok. 7,5 tys. dolarów) a rodzina z Ukrainy - na 3 miliony jenów.



Badanie wśród uchodźców z Ukrainy w Japonii przeprowadzone zostało między 28 listopada a 12 grudnia. Wzięły w nim udział osoby w wieku 18 lat i więcej, które korzystają ze wsparcia Fundacji.