Czeczeni próbują uciec przed wojną z Rosji do UE przez Bośnię

Grupa Czeczenów uciekła z Rosji i dotarła do Bośni i Hercegowiny, licząc na to, że z terytorium kraju na Bałkanach dostaną się do UE i unikną wysłania na wojnę w szeregach rosyjskiej armii.