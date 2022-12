Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 308 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówił o celach Ukrainy na 2023 rok.

ISW zauważa, że Moskwa, co do zasady, "przedstawia Ukrainę jako zachodniego pionka, któremu brak suwerenności", co ma na celu "wykluczyć przedstawicieli ukraińskich władz z przyszłych, bezpośrednich negocjacji" w sprawie zakończenia konfliktu i - zamiast tego - przedstawić ustalenie ram negocjacji z Rosją jako odpowiedzialność władz państw Zachodu.



Reklama

Analitycy ISW wskazują, że przedstawiciele władz na Kremlu koncentrują się na stawianiu zarzutów Zachodowi w związku z wojną na Ukrainie, zamiast przedstawiać pretensje wobec Ukrainy, aby wykorzystać wolę na Zachodzie w kwestii prowadzenia negocjacji i stworzyć dynamikę, w której przedstawiciele władz Zachodu będą czuli się zobowiązani do uczynienia wstępnych koncesji, by skłonić Rosję do tego, aby usiadła przy stole negocjacyjnym.

"Kreml rutynowo przedstawia ukraińskie władze, jako niepotrzebnie przedłużające wojnę, jednocześnie podtrzymując swoje cele wojenne, aby skłonić władze Zachodu do wywarcia presji na Ukrainę, by ta negocjowała na warunkach korzystniejszych dla Rosji" - czytamy w analizie.

Reklama

ISW zaznacza przy tym, że podtrzymuje swoją ocenę, zgodnie z którą Kreml "nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami, które doprowadziłyby do ostatecznego porozumienia ws. wojny na Ukrainie, ale zamiast tego chce tymczasowego wstrzymania walk, aby odtworzyć i wzmocnić swoją armię do prowadzenia dalszych działań ofensywnych przeciw Ukrainie.

Szef MSZ Rosji zarzuca USA i ich sojusznikom z NATO, że chcą "pokonać Rosję na polu walki" na Ukrainie Fragment analizy ISW

Think tank komentuje w ten sposób wywiad szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa, udzielony agencji TASS, w którym mówi on, iż Ukraina powinna spełnić żądania Rosji - jakimi są demilitaryzacja i denazyfikacja kraju - gdyż w przeciwnym razie realizacją tych żądań zajmie się rosyjska armia. Ławrow wzywa też Ukrainę i Zachód, by te uznały aneksję częściowo okupowanych obwodów Ukrainy i oskarża Ukrainę i Zachód o przeciąganie wojny i "bezsensowny opór".



Szef MSZ Rosji zarzuca też USA i ich sojusznikom z NATO, że chcą "pokonać Rosję na polu walki" na Ukrainie, aby "znacząco osłabić, a nawet zniszczyć" Federację Rosyjską. Ławrow oskarża przy tym USA i NATO o to, że są - de facto - stronami wojny na Ukrainie.

Na koniec Ławrow proponuje Zachodowi "powrót do relacji opartych na obustronnym szacunku, na bazie obowiązkowego uznania uprawnionych rosyjskich interesów".