Kreml będzie prawdopodobnie nadal skupiał się na pretensjach do Zachodu i ignorował Ukrainę jako suwerenny byt, w ramach trwającej operacji informacyjnej, której celem jest skłonienie Zachodu do zaoferowania wstępnych koncesji na rzecz Rosji i wywarcie przez Zachód presji na Ukrainę, by ta zgodziła się na negocjacje - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).