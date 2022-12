Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 307 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że sytuacja w Donbasie jest trudna.

ISW analizuje wywiad, jakiego Putin udzielił rosyjskiej telewizji 25 grudnia.

Prezydent Rosji mówił w tym wywiadzie, że są osoby w Rosji, które "działają wyłącznie w interesie własnym", odpowiadając na pytanie o stosunek Rosjan do działań zbrojnych na Ukrainie.

- Jesteśmy gotowi rozmawiać ze wszystkimi zaangażowanymi (w wojnę na Ukrainie - red.) o akceptowalnych rozwiązaniach, ale to zależy od nich - to oni odrzucają negocjacje, oni - mówił w rozmowie z telewizją Rossija-1 prezydent Rosji, Władimir Putin.

"Putin dodał, że 99,9 proc. Rosjan poświęci wszystko dla 'ojczyzny'" - zauważa ISW.

Think tank ocenia, że krytyka Putina pod adresem niektórych członków rosyjskiego społeczeństwa wskazuje, iż jest on skupiony na tych, którzy nie popierają wojny, a nie na tych, którzy ją popierają. "Putin formułował podobne zdania w ubiegłym tygodniu, odnotowując, że niektórzy biznesmeni wywożący rosyjskie pieniądze za granicę są 'zagrożeniem dla Rosji" - odnotowuje ISW.



"Słowa Putina są spójne także z przygotowaniami rosyjskiej Dumy Państwowej, by wprowadzić ustawę podwyższającą podatki dla Rosjan, którzy wyjechali z kraju po rozpoczęciu 'specjalnej operacji wojskowej', najwyraźniej w formie kary za unikanie przez nich udziału w wysiłku wojennym. Kreml prawdopodobnie wykorzysta środki pozyskane w ten sposób do finansowania wojny na Ukrainie" - czytamy w analizie.

Putin nie stwierdził wprost, że Rosja jest gotowa negocjować bezpośrednio z Ukrainą Fragment analizy ISW

ISW ocenia też, ze Putin we wspomnianym wywiadzie nie zaoferował negocjacji w sprawie zakończenia walk na Ukrainie, mimo tego, że mówił, iż Rosja jest do takich negocjacji gotowa.



"Putin nie stwierdził wprost, że Rosja jest gotowa negocjować bezpośrednio z Ukrainą, zamiast tego utrzymując swoją fałszywą narrację, ze Ukraina - którą nazywa po prostu 'drugą stroną' - godziła w rosyjskie, poprzedzające inwazję, działania dyplomatyczne" - czytamy w analizie.

ISW zauważa też, że słowa Putina o negocjacjach skupiają się raczej na rozmowach z Zachodem niż Ukrainą i że "jest to odbicie powtarzających się oskarżeń Putina, że Ukraina jest zachodnim pionkiem".



Z analizy think tanku wynika, że słowa Putina dotyczące negocjacji są elementem kampanii informacyjnej mającej na celu skłonienie Zachodu do wywarcia presji na Ukrainę, by ta wyraziła gotowość do poczynienia jakichś koncesji na rzecz Rosji.