Nawet o 80 proc. względem dni powszednich wzrasta popyt na przejazdy taksówką w tegorocznym okresie świątecznym - przewiduje Feee Now, europejska aplikacja mobilności miejskiej. ​​Z najnowszego badania Kantar dla Free Now wynika, że co trzeci mieszkaniec polskich miast planuje spędzić święta w podróży.