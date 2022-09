05:06 Gen. Berdnikow miał być dowódcą Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej przez 16 dni

Błyskawiczne odwołanie rosyjskiego generała ze stanowiska ma być konsekwencją udanej ukraińskiej ofensywy w obwodzie charkowskim - podaje ukraiński wywiad wojskowy.

04:27 Minister obrony Ukrainy: Udana ofensywa świadczy o tym, że Rosję można pokonać

Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, w rozmowie z "Financial Times" mówił, że ukraińska armia po wyzwoleniu ok. 3 tys. km2 w obwodzie charkowskim, musi teraz zabezpieczyć wyzwolone tereny przed możliwym rosyjskim kontratakiem, którego celem byłyby wydłużone ukraińskie linie zaopatrzenia. Reznikow dodał, że ukraińskie jednostki ryzykują dostanie się w okrążenie, jeśli w natarciu zapędzą się za daleko. Jednocześnie szef resortu obrony Ukrainy stwierdził, że ofensywa w obwodzie charkowskim przebiega lepiej niż się spodziewano - i opisał ją jako "kulę śnieżną staczającą się ze zbocza". - To znak, że Rosja może być pokonana - podkreślił.



04:24 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o zniszczeniu rosyjskiego składu amunicji

"Nasze lotnictwo przeprowadziło trzy uderzenia (w ciągu doby - red.), a jednostki artylerii i wojsk rakietowych przeprowadziły 270 misji ogniowych" - pisze w najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". Rosjanie mieli stracić w ciągu doby 40 żołnierzy, cztery czołgi i cztery pojazdy opancerzone, a także trzy samobieżne haubice Msta-C. Zniszczony został też skład amunicji w Kachowce.



04:19 Zełenski do ukraińskich żołnierzy: Możecie wygrać

- Ścieżka do zwycięstwa jest trudna. Ale jesteśmy pewni: jesteście w stanie to zrobić. Dotrzecie do naszych granic, wszystkich ich odcinków. Zobaczycie nasze granice i plecy przeciwników. Zobaczycie błysk w oczach rodaków (...). Oni (Rosjanie - red.) nazywają to "gestem dobrej woli". My nazywamy to zwycięstwem - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu, kierując swoje słowa do ukraińskich żołnierzy.