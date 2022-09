- Trzeba to traktować jako bardzo wyraźny gest w kierunku Polski - zaznaczył Michał Dworczyk, mówiąc o deklaracjach ukraińskich polityków w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiego węgla do Polski. - Prezydent Zełenski podkreślał, że będzie to wyjątek uczyniony wobec Polski. Całkowity zakaz eksportu ukraińskiego węgla obowiązywał od wielu miesięcy, a tu ma nastąpić wyjątek w ramach bardzo ścisłej współpracy, która w ostatnich miesiącach ma miejsce - podkreślił szef kancelarii premiera.

Dworczyk zapytany został również o to, czy Polska wyśle oficjalną notę dyplomatyczną z żądaniem reparacji od Niemiec. - Na ostatniej radzie ministrów ten temat był poruszany i omawiany. W ciągu kilku tygodni ta nota ma zostać złożona - powiedział. - Termin, który nie był doprecyzowany, ale który pojawił się w tej dyskusji, był terminem miesięcznym, natomiast nie padła żadna konkretna data. Jest to bardzo ważny dokument, który musi być przygotowany w taki sposób, żeby był skuteczny - dodał. Dworczyk powiedział także, że „będzie politycznie wyznaczona osoba z kierownictwa oraz zespół osób, który będzie wspierał” rządowy proces starania się o reparacje wojenne od Niemiec. - Raport nie był przygotowany przez MSZ, tylko przez niezależnych ekspertów, którzy opracowywali go przez ponad 4 lata. Dopiero po tym, jak dokumentowi został nadany ostateczny kształt, MSZ rozpoczął pracę nad opracowaniem noty dyplomatycznej - wyjaśnił.

Szef kancelarii premiera odniósł się także do tego, że brat wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka złożył wniosek o odszkodowanie po wystąpieniu gradobicia na jego polu uprawnym. Powołana komisja stwierdziła, że do gradobicia jednak nie doszło. Dworczyk nazwał te informacje „ niepokojącymi”. -Standardowo w takiej sytuacji bezpośredni przełożony danego wiceministra jest proszony o informacje i wyjaśnienia. Resort rolnictwa został poproszony o informacje w tej sprawie - powiedział w RMF FM minister.