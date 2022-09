– W chwili obecnej możemy mówić o około 40 wyzwolonych miejscowościach – podsumował dotychczasowe wyniki ukraińskiej operacji szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Siniehubow.

Reklama

Ofensywa trwała przede wszystkim właśnie we wschodniej części obwodu charkowskiego, doprowadzając do odrzucenia wojsk agresora o kilkadziesiąt kilometrów i zajęcia kilku miast, ważnych ze względów wojskowych. Po Bałakleii, Kupiańsku i Iziumie ukraińscy żołnierze wkroczyli do osiedla Wełykyj Burłuk na północnym wschodzie obwodu, ostatniego centrum logistycznego rosyjskiej armii w tym rejonie.

Odwrót (a chwilami paniczna ucieczka) Rosjan, który zaczął się na wschodzie, trwa obecnie i na północy. Okupanci opuszczają miejscowości leżące w pobliżu Charkowa. Ukraińcy podążają za nimi, docierając do granicy z Rosją.

W głębi okupowanych terenów cały czas trwa panika zarówno wśród kolaborantów, jak i ogromnej rzeszy rosyjskich urzędników przysłanych tam z Rosji (większość już z rodzinami). – W Stanicy Ługańskiej stoi 12-kilometrowy korek z ich samochodów, którymi próbują uciec do samego Ługańska – powiedział szef ukraińskiej administracji obwodu Serhij Hajdaj.

Reklama

Podobnie od dwóch dni jest w Swatowie leżącym na południowy wschód od wyzwolonego Kupiańska. W tym ostatnim wolnym już mieście, które zaczęła ostrzeliwać rosyjska armia, pojawił się inny problem.

Ukraińskie władze wojskowe zorientowały się, że ponad 90 miejscowych nauczycieli wyjechało do Rosji na kursy, gdzie wyjaśniano im, jak należy uczyć dzieci w rusyfikowanych szkołach. Rosyjscy propagandyści natychmiast zaczęli lamentować, że teraz nauczyciele nie będą mogli wrócić do siebie. – O, naprawdę mają problem – stwierdził ironiczne Ołeksij Arestowycz, doradca administracji ukraińskiego prezydenta.

W rejonie charkowskim w swym marszu na wschód Ukraińcy zatrzymali się na rzece Oskoł. Eksperci wojskowi sądzą, że mieliby kłopot z kontynuowaniem natarcia z powodu szybkości, z jaką rozbili Rosjan. Ukraińskie magazyny zostały bowiem w Czugujewie, na dawnym zapleczu frontu.

Biorąc pod uwagę stopień demoralizacji rosyjskich oddziałów, nie jest wykluczone, że Ukraińcy podejmą dalszy marsz. – Kontratak rozwijał się szybciej, niż oczekiwano – powiedział „New York Times” były oficer CIA i były urzędnik Departamentu Obrony USA Michael Mulroy.

Podobnie sądzi były dowódca amerykańskich sił w Europie, generał Ben Hodges. – Sytuacja może rozwijać się szybciej, niż sądziłem, co może stanowić podstawę do odbicia Krymu już w przyszłym roku – powiedział.

Reklama

Bezpośrednim skutkiem zwycięskiej ofensywy jest wstrzymanie przez Kreml przygotowań do referendum na okupowanych terytoriach w sprawie przyłączenia ich do Rosji. Urzędnicy skierowani tam do jego przygotowania pozostali jedynie w obwodzie chersońskim.

Kolejnym efektem ataku jest to, że Kreml znów wystąpił z propozycją powrotu do rozmów pokojowych. – Na razie żadne rozmowy z Rosją o zakończeniu wojny nie są możliwe, ponieważ rosyjska strona nie jest w stanie sformułować żadnych sensownych propozycji – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.