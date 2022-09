Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 201 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ołeksij Reznikow przyznaje, że ofensywa ukraińskiej armii na wschodzie kraju, przebiega lepiej niż się spodziewano.

"Od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji (Rosji na Ukrainę), ukraiński resort finansów aktywnie pracuje nad gromadzeniem środków na arenie międzynarodowej w celu uporania się z konsekwencjami wojny" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów Ukrainy.

Z komunikatu wynika, że od 24 lutego Ukraina otrzymała pomoc finansową od swoich partnerów w wysokości ok. 18 mld dolarów.



Ministerstwo Finansów wymienia następnie największych darczyńców Ukrainy. Na liście tej znajdują się USA, Kanada, Wielka Brytania, Japonia, Francja i Włochy.

Fragment raportu Ministerstwa Finansów Ukrainy

Resort podkreśla, że potrzeby finansowe Ukrainy obejmują nie tylko bezpośrednie wsparcie dla budżetu, ale także finansowanie odbudowy tysięcy miejscowości wyzwolonych przez ukraińską armię, odbudowy dróg, mostów i szkół.



W ciągu następnych 18-36 miesięcy, aby pokryć pilne potrzeby Ukrainy, Kijów będzie musiał zebrać ok. 105 mld dolarów, by przygotować się do nadchodzącej zimy, naprawić krytyczną infrastrukturę transportową, wesprzeć rolników wykonujących zasiewy, a także sfinansować wsparcie socjalne oraz rozminowanie kraju.

Deputowani miejscy z 18 dzielnic Moskwy i Petersburga podpisali publiczne oświadczenie, w którym domagają się ustąpienia Władimira Putina.

"Rząd ukraiński zdaje się na wsparcie zagranicznych darczyńców" - czytamy w raporcie, w którym Ministerstwo Finansów podkreśla, że priorytetowe wydatki zamierza finansować z darowizn i grantów, tak aby nie zwiększać zadłużenia kraju.