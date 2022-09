39-letni Pieczorin był dyrektorem zarządzającym Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki (Far East and Arctic Development Corporation - ERDC), odpowiedzialnym za rozwój rosyjskich zasobów w Arktyce i przemysł lotniczy we wschodniej Rosji.

Wypadł z łodzi płynącej z pełną prędkością u wybrzeży Rosyjskiej Wyspy w Zatoce Piotra Wielkiego, w pobliżu Władywostoku.

Pieczorin miał wypaść z łodzi 10 września. Do wszystkich znajdujących się w pobliżu jednostek wysłano wezwanie o pomoc w poszukiwaniach. Po całodniowym poszukiwaniu znaleziono go martwego. Poinformował o tym wydawany we Władywostoku portal Deita.ru.



„12 września 2022 r. dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci naszego kolegi Iwana Peczorina, dyrektora zarządzającego przemysłu lotniczego Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki. Śmierć Iwana to niepowetowana strata dla przyjaciół i współpracowników, wielka strata dla korporacji. Składamy szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom” – przekazała ERDC w oświadczeniu. Nie podaje szczegółów śmierci Pieczorina.

Iwan Pieczorin brał ostatnio udział we Wschodnim Forum Gospodarczym, które odbyło się we Władywostoku od 5 do 8 września, a którego gościem był Władimir Putin.

Rozwój Arktyki – bogatego źródła ropy i gazu dla Rosji – jest postrzegany jako niezbędny w obliczu sankcji i bezprecedensowych problemów gospodarczych, z jakimi boryka się gospodarka Putina w związku z jego wojną na Ukrainie.

Pieczorin był również odpowiedzialny za rozwój przemysłu lotniczego na rozległym wschodzie Rosji, sektora szczególnie obciążonego zachodnimi sankcjamigospodarczymi.

To nie pierwszy dyrektor ERDC, który zginął w tym roku. W lutym dyrektor generalny Korporacji, były zastępca gubernatora obwodu niżnonowogrodzkiego, 43-letni Igor Nosow, zmarł na udar mózgu.

Pieczorin jest kolejnym z długiej linii wysokich urzędników powiązanych z rosyjskim sektorem energetycznym i Kremlem, który zmarł w podejrzanych okolicznościach w ostatnich miesiącach.

Śmierć każdego z nich została uznana przez władze za wypadek lub samobójstwo, ale wielu uważa, że ​​urzędnicy, którzy są postrzegani jako zagrożenie dla władzy Putina, najprawdopodobniej ze względu na posiadania poufnych informacji, są po prostu eliminowani.