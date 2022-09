Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 201 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ołeksij Reznikow przyznaje, że ofensywa ukraińskiej armii na wschodzie kraju przebiega lepiej niż się spodziewano.

Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), przedstawił swoją propozycję w zeszłym tygodniu po tym, jak zespół ekspertów przeprowadził kontrolę w największej w Europie elektrowni atomowej, ale nie podał wówczas wielu szczegółów.



- To, czego naprawdę potrzebujemy, to aby Ukraina i Rosja zgodziły się na bardzo prostą zasadę, by nie atakować ani nie ostrzeliwać elektrowni – powiedział Grossi dziennikarzom w siedzibie agencji w Wiedniu.

Obiekt jest okupowany przez wojska rosyjskie, ale od początku wojny obsługiwany przez jego ukraińskich pracowników.

Dopytywany, czy jego propozycja obejmuje demilitaryzację, Grossi powiedział: - Zasadniczo chodzi o powstrzymanie się obu stron od ostrzału obiektu i terenów wokół niego w takim promieniu, aby funkcjonowanie elektrowni nie było zagrożone.