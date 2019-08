Dopłaty do kolonii dzieci z ZFSS bez składek ZUS i PIT

Dopłaty do kolonii dla dzieci to jedna z form działalności socjalnej pracodawcy. Definicję tej działalności zawiera art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1352). Są tom.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.

Pracodawca, który 1 stycznia br. zatrudniał co najmniej 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), miał obowiązek utworzyć w tym roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). Taki obowiązek, niezależnie od liczby zatrudnionych, mieli też pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Natomiast firma, która zatrudnia mniej niż 50 osób, mogła:

- ograniczyć się do wypłaty świadczenia urlopowego,

W teorii możliwe jest też finansowanie dopłat do kolonii dzieciom pracowników ze środków obrotowych, bez tworzenia zfśs czy funduszu na cele socjalno-bytowe.

Środki socjalne

Z punktu widzenia pracodawcy najważniejszą zasadą jest to, że przyznawanie świadczeń z zfśs musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego. W praktyce oznacza to, że kryterium decydującym o uprawnieniach pracownika z tego tytułu jest wysokość dochodów gospodarstwa domowego pracownika. Zgodnie z orzecznictwem, takim kryterium nie może być staż pracy pracownika czy jego kwalifikacje (wyrok Sądu Najwyższego z 16 sierpnia 2005 r., I PK 12/05).