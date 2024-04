Kasowy PIT tylko dla małych firm. Jest projekt ustawy

O kasowym PIT trzeba poinformować fiskusa

O wyborze nowej formy rozliczeń trzeba będzie poinformować skarbówkę – do 20 lutego danego roku. Rozpoczynający działalność w trakcie roku muszą złożyć oświadczenie w tej sprawie do 20 dnia następnego miesiąca, a jeśli zaczęli biznes w grudniu – do końca roku.

Jak już wspomnieliśmy, wybór kasowej metody nie oznacza całkowitego zwolnienia z podatku, tylko jego odroczenie. Zgodnie z projektem przedsiębiorca, który ją zastosuje i tak będzie musiał po dwóch latach (od dnia wystawienia faktury) wykazać przychód. Nawet jeśli nadal nie otrzymał zapłaty od kontrahenta. A jak wykaże przychód, to będzie miał wyższy podatek. „Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie świadomemu, długotrwałemu odwlekaniu zapłaty w celu unikania płacenia podatku dochodowego. Okres 2 lat to też wystarczający czas na dochodzenie roszczeń (zapłaty) od kontrahenta” – uzasadnia Ministerstwo Finansów. Dodaje, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać przychód także wtedy, gdy zlikwiduje działalność.

Co ważne, metoda kasowa nie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (ujętych w ewidencji). Dla nich zostanie metoda memoriałowa.

Kasowy PIT także przy rozliczaniu kosztów

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na kasowe rozliczenie przychodów, będzie musiał konsekwentnie zastosować je także do kosztów. Tak więc odliczy je dopiero wtedy, gdy zapłaci za nabytą usługę bądź towar. „Koszty będą potrącane w takiej wysokości, w jakiej została uregulowana należność” – podkreśla Ministerstwo Finansów. Wyjątkiem są odpisy amortyzacyjne. Mają być rozliczane na obecnych zasadach. Będą więc kosztem, nawet jeśli przedsiębiorca nie zapłaci jeszcze za środek trwały, który jest amortyzowany.

Przepisy o kasowym PIT mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia