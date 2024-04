Dochód wolny od podatku = (dochód x deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia

Co zrobić, jeśli środków ze sprzedaży mieszkania/domu nie uda się zainwestować w terminie? Musimy skorygować zeznanie i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je od następnego dnia po upływie terminu do złożenia PIT-39, aż do dnia zapłaty podatku.

Po pięciu latach nie ma podatku od sprzedaży mieszkania lub domu

Problemu z fiskusem nie mają ci, którzy sprzedali mieszkanie/dom po pięciu latach od nabycia (liczonych od końca roku, w którym je kupili).

Przykład:

Pan Kowalski sprzedał w 2023 r. mieszkanie kupione w 2017 r. Minęło pięć lat, nie musi więc składać zeznania PIT-39 i płacić podatku.