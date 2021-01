Koronawirus: freelancerzy z kultury nie dostaną postojowego ani zwolnienia ze składek ZUS

Osoby związane z tą branżą nie mają co liczyć na jednorazowe postojowe czy zwolnienie ze składek ZUS.

Powód jest prozaiczny – brak wyobraźni. Postojowe, o które od 15 stycznia 2021 r. może się starać zleceniobiorca czy wykonawca dzieła, przysługuje w wysokości 2080 zł tylko wtedy, gdy w miesiącu przed złożeniem wniosku zarobił on co najmniej 1300 zł. Jeśli zarobił mniej, dostanie tylko tyle, ile zarobił. Jest problem, bo chodzi o zarobki z grudnia 2020 r., a działalność instytucji kultury jest zamrożona już od 7 listopada. Poniżej dalsza część artykułu

Pracowali nieliczni, głównie osoby zatrudnione w telewizji. Zerowy przychód w grudniu 2020 r. oznacza natomiast zerowe świadczenie postojowe. Co prawda wniosek można złożyć później niż w styczniu 2021 r., ale to niczego nie zmieni. Jeśli ktoś złoży go np. w lutym, będzie musiał wykazać zarobki za styczeń. A to kolejny miesiąc, w którym większość osób z branży nic nie zarobi.

Czytaj też:

Aktorzy, muzycy, tancerze, świadczący swoje „usługi" na kontraktach, nie występują już praktycznie od marca 2020 r., a tylko za występ mogą dostać pieniądze. To samo dotyczy obsługi technicznej. Rząd pozwolił się otworzyć teatrom, operom itd. tylko we wrześniu i październiku, a i wtedy działały one w bardzo ograniczonym zakresie.

Zamrożeni od marca Z tego samego powodu mało który freelancer będzie mógł się starać o zwolnienie ze składek ZUS. Ulga ma objąć kontrakty zawarte od 1 stycznia do 31 marca, a przecież działanie branży wciąż jest zamrożone. Po co komu zwolnienie ze składek zarobku, jeśli żadnego nie osiągnie.

W bardzo złym położeniu są również osoby, których podstawą zatrudnienia w kulturze jest etat. Aktor, muzyk, tancerz na etacie w teatrze czy w operze, filharmonii, który nie występuje, nie zarabia norm za spektakle, czyli jest na gołej pensji. Ta goła pensja to zwykle minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak samo jest z „etatowym" pionem technicznym, tj. inspicjentami, maszynistami, akustykami, elektrykami itd. Jeśli nie obsługują żadnych wydarzeń, dostają pensję ok. 2000 zł na rękę. I tak już od dziesięciu miesięcy. Co więcej, wszystkie te osoby są wykluczone z pomocy w postaci postojowego czy zwolnienia ze składek ZUS przez to, że mają etat. Nie ma znaczenia, że to głodowa stawka.

Artyści mogą się starać o pomoc socjalną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1800 zł. Po pierwsze jednak wcale nie ma pewności jej uzyskania, mimo że obecnie sytuacja zatrudnionych w kulturze jest znacznie gorsza niż wiosną. Po drugie, czeka się na nią nawet do trzech miesięcy.

Nietrafione wsparcie Wsparcie dla branży kultury, którym chwali się resort, jest wielowymiarowe – od dofinansowań przez vouchery i stypendia po zwolnienia z VAT i rekompensaty. Dotyczy ono jednak głównie instytucji kultury. Zatrudnieni w tej branży przymierają zaś głodem, szczególnie freelancerzy. Pomoc w postaci postojowego jest jednorazowa i mocno spóźniona, bo wprowadzona po prawie trzech miesiącach bez żadnego zarobku. Nawet jeśli ktoś ją dostanie, to będzie bardziej przypominać kieszonkowe niż wsparcie państwa.