Zła passa PiS w sejmikach wojewódzkich. Czy partia straci władzę w Małopolsce?

Media społecznościowe w tym tygodniu zalały informacje o ślubowaniach nowych burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. To koniec kampanii samorządowej i początek nowej kadencji, która potrwa do 2029 roku. Ale nie wszędzie sprawy potoczyły się gładko dla PiS. W wielu regionach nie ma jeszcze nowych władz.

PiS straci władzę w sejmiku małopolskim?

Małopolska to jeden z najważniejszych dla PiS regionów, miejsce, o które toczył się zaciekły bój przed wyborami do samorządu. Ostatecznie PiS zdobyło 21 mandatów w sejmiku, co teoretycznie miało sprawić, że wybór nowych władz województwa będzie prosty. W poniedziałek nowym przewodniczącym sejmiku został prof. Jana Tadeusz Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy. Dostał 20 głosów (jedna osoba z klubu PiS była nieobecna).

Dużo bardziej skomplikowana sprawa dotyczy właściwych władz województwa, czyli marszałka i zarządu. PiS w Małopolsce jest jednak podzielony na dwie główne frakcje. Jedna z nich to frakcja związana z byłym wicemarszałkiem i szefem klubu Ryszardem Terleckim. Druga to frakcja wokół byłej premier Beaty Szydło, obecnie europosłanki i kandydatki z nr. 1 w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. W poniedziałek do wyboru kandydata – Łukasza Kmity, byłego wojewody – jednak nie doszło. Dostał tylko 13 głosów, co oznacza, ze zabrakło mu poparcia w klubie PiS. – Kmita jest kandydatem Terleckiego. Jednak były wicemarszałek przeliczył się, jeśli chodzi o poparcie. Jest wewnętrzny pat, na który czekała koalicja rządząca – mówi nam rozmówca PiS.

Nasi informatorzy z PiS zapewniają, że jeśli Kmita zostanie ponownie zgłoszony, to ponownie nie zostanie wybrany. Co więcej, nasi rozmówcy w Małopolsce twierdzą, że może dojść do sytuacji, w której w Małopolsce część radnych PiS poprze kandydata obecnej koalicji rządzącej, co doprowadzi do utraty władzy w województwie. A to byłby dla partii Jarosława Kaczyńskiego bardzo bolesny cios.