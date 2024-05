05:09 W nocy w obwodzie biełgorodzkim w Rosji dwukrotnie ogłaszano alarm rakietowy

Komunikaty o alarmie ogłaszało obwodowe Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W czasie alarmów mieszkańcy mieli pozostawać w domach i unikać podchodzenia do okien.



05:07 Do zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę doszło w przededniu parady zwycięstwa w Moskwie

Atak przeprowadzono kilkanaście godzin po zaprzysiężeniu prezydenta Rosji, Władimira Putina, na piątą kadencję na stanowisku prezydenta Rosji.



04:47 Polska podrywa myśliwce w związku z atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę

„Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju. Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi wykonywanymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego w serwisie X.



04:46 Pracownicy Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej kupili 41 generatorów prądotwórczych dla mieszkańców Charkowa

Zbiórkę środków i zakup generatorów zorganizowano w ramach akcji „Dać światło Charkowowi”. Koszt zakupionych generatorów to 1 mln hrywien. Charków jest obecnie intensywnie ostrzeliwany przez Rosjan, a celem ataków jest często infrastruktura energetyczna, przez co w mieście dochodzi do przerw w dostawach prądu.



04:44 W nocy eksplozje rozlegały się w Charkowie, Połtawie i Iwano-Frankiwsku

Takie informacje przekazuje ukraińska telewizja Suspilne.



04:41 Ukraińskie wojska desantowo-szturmowe pokazują, jak za pomocą dronów zniszczyły m.in. rosyjski bojowy wóz piechoty

Nagranie pochodzi z rejonu Nowomychajliwki w obwodzie donieckim. Umieszczono je na kanale 79. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej.



04:38 W czasie nocnego ataku rakietowego Rosji eksplozje rozległy się w Zaporożu

W ciągu kilku minut w mieście rozległa się seria eksplozji — informuje Ukrinform.



04:36 Rosyjskie rakiety pojawiły się nad obwodem lwowskim

O aktywności obrony przeciwlotniczej w obwodzie lwowskim informował jego gubernator, Maksym Kozicki. Kilka rakiet miało lecieć w stronę miejscowości Stryj.



04:34 Celem nocnego ataku rakietowego Rosji był m.in. Kijów

Ok. 4 rano Siły Powietrzne wezwały mieszkańców Kijowa, by zeszli do schronów w związku z nadlatującą rakietą. Już wcześniej pojawiła się informacja, że Kijowie aktywna jest obrona przeciwlotnicza.



04:31 W nocy na całej Ukrainie ogłoszono alarm rakietowy

Od północy pojawiały się informacje o nadlatujących nad Ukrainę dronach-kamikadze. Potem w powietrze poderwały się rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS.



04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 804 dniu wojny

