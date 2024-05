Zatrzymanie w Rosji Blacka, który — jak podał Pentagon — podróżował do Rosji bez zgody, to kolejny dyplomatyczny problem dla USA. Departament Stanu od dawna przestrzega obywateli tego kraju przed podróżowaniem do Rosji.



Gordon Black decyzją sądu we Władywostoku będzie siedział w rosyjskim areszcie do 2 lipca

W rosyjskiej kolonii karnej od 2020 roku wyrok pozbawienia wolności odsiaduje były żołnierz piechoty morskiej, Paul Whelan, który został skazany na 16 lat więzienia za szpiegostwo (Whelan odrzuca te oskarżenia). Z kolei na proces w areszcie od ubiegłego roku czeka Evan Gershkovich, dziennikarz „The Wall Street Journal”, również podejrzany o szpiegostwo (zarówno Gershkovich, jak i jego redakcja, odrzucają te oskarżenia). Administracja Joe Bidena podejmuje działania dyplomatyczne, które mają na celu uwolnienie obu obywateli tego kraju.



Gordon Black został zatrzymany na początku maja we Władywostoku, na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Sąd we Władywostoku zdecydował o zastosowaniu w jego sprawie środka prewencyjnego w postaci aresztu, w którym Amerykanin ma pozostać do 2 lipca „za potajemną kradzież własności obywatelki T., co wywołało znaczącą szkodę”.



„Decydując o środku prewencyjnym w formie aresztu, sąd doszedł do wniosku, że obywatel USA B. (Black), w związku z wagą zarzutów — może ukrywać się przed śledczymi i sąd zachował się odpowiedzialnie” - głosi oświadczenie sądu.