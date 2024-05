Tomasz Szmydt na Białorusi chwalił tamtejsze władze, krytykował politykę Polski wobec Rosji i Białorusi i twierdził, że jest w Polsce prześladowany

Tusk mówił też, że oczekuje od ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jak najszybszych działań zmierzających do odebrania immunitetu sędziowskiego Szmydtowi, który formalnie nadal jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Czekamy na decyzję, ponieważ żeby podjąć kolejne czynności trzeba sędziemu zdjąć immunitet — podkreślił Tusk. Jak dodał działania powinny być szybkie ponieważ „mówimy o człowieku którego działania noszą znamiona zdrady państwa”.

- Potrzebne są tutaj nierutynowe, ale nadzwyczajne, jeśli chodzi o tempo działania. W piątek będziemy dalej rozmawiać i wyciągnąć wnioski jeśli chodzi o działanie na najbliższe dni i tygodnie. Znowu staje na wokandzie sprawa wznowienia pracy (komisji ds. badania wpływów rosyjskich — red.), albo zbudowanie ciała, które zbada skutecznie wpływy rosyjskie na polską politykę - mówił też Tusk dodając, że być może dojdzie do nowelizacji ustawy ws. komisji ds. badania rosyjskich wpływów, która umożliwi jej działanie.



Czy za aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości stoją rosyjskie i białoruskie służby? Donald Tusk: Będzie to przedmiotem śledztwa

- Sprawa jest bardzo poważna. Ja nie będę w kwestiach bezpieczeństwa państwa wdawał się w bijatyki i potyczki słowne z politykami, którzy stają dziś na głowie, by udowodnić światu, że nie znają człowieka. Prawdziwym problemem — i na to chcę zwrócić uwagę (...) to jest kwestia fundamentalna dla zrozumienia tego co się działo w Polsce w ostatnich latach. Ja nie mówię, że pan Szmydt to jest podopieczny czy przyjaciel pana (Jarosława) Kaczyńskiego. Problem polega na tym, że tacy ludzie jak pan Szmydt (...), nie powinni być dopuszczani do podejmowania decyzji np. o kształcie wymiaru sprawiedliwości w Polsce — mówił też Tusk pytany o to jak reaguje na podejmowane przez polityków PiS próby wiązania Szmydta z obecną większością rządzącą.



Rozwalanie ładu prawnego, rozwalanie systemu niezależności sędziowskiej to jest coś co Putin promuje w całej Europie Donald Tusk, premier

- Takich ludzi (jak Szmydt) znajdujemy mnóstwo, na każdym szczeblu władzy. PiS ich promował dlatego, że takich ludzi potrzebowali. To jest poważne i uzasadnione oskarżenie pod adresem Kaczyńskiego, który miał taką filozofię od lat, czyli używać jak najgorszych narzędzi dla własnych celów i dla własnych idei — dodał Tusk.