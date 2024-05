Tomasz Szmydt dziękuje rosyjskiej armii za pomoc podczas II wojny światowej

Szmydt przyczepił sobie wstążkę do klapy marynarki i zapowiedział, że „będzie świętować 9 maja”. - To bardzo wielka data. Nie można nam zapomnieć o tym co się stało w drugiej wojnie światowej. Gdyby nie Armia Czerwona to Niemcy by nas, jako Polaków, wymordowali - mówi.

Wstęga Św. Jerzego to dwukolorowy, rosyjski symbol wojskowy, składający się z trzech czarnych i dwóch pomarańczowych pasów. Wstęga pojawia się jako element wielu najwyższych odznaczeń wojskowych w Rosji od czasów carskiej Rosji (w ZSRR w formie Wstęgi Gwardyjskiej).

Barwy wstęgi symbolizują "dym i płomień" i nawiązują do heroizmu żołnierzy na polu bitwy. W czasach carskiej Rosji wstęgę nosili kawalerowie orderu św. Jerzego.