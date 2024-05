Szef BBN Jacek Siewiera: Sędziowie poza kontrolą kontrwywiadu. To się musi zmienić

Siewiera stwierdził, że obecnie w państwie polskim nie ma procedury sprawdzeniowej dla sędziów, lub istnieje ona w formie szczątkowej, tym samym system wymaga natychmiastowej naprawy.



Na pytanie o to, kto jest odpowiedzialny za to, że człowiek, który sam decydował, kto może mieć dostęp do wiadomości tajnych, był sowieckim szpiegiem, Siewiera opowiedział, że jest to konsekwencja pozostawania sędziów poza kontrolą służby kontrwywiadowczych. Jego zdaniem, stan ten powinien zostać zmieniony jak najszybciej,



- Jest to wyniki zaszłości i dopiero prawicowy rząd próbował ten system zreformować - stwierdził Siewiera.



Podkreślił też, że fakt, iż Szmydt, decydując o dostępie do informacji tajnych, miał wgląd w ankiety osób ubiegających się o taki dostęp, a w których mogły się znaleźć informacje potencjalnie kompromitujące. Zdaniem Siewiery, osoby, których sprawy rozpatrywał Szmydt, są dziś łatwiejszym celem werbunku.



Jacek Siewiera: Dajemy się rozgrywać

Szef BBN zwrócił uwagę na rażące niedofinansowanie służb specjalnych i ich wyposażenie sprzętowe, które jego zdaniem wymaga natychmiastowego wzmocnienia. To w takich działaniach, oraz w zwiększeniu rekrutacji i specjalistycznych szkoleniach służb specjalnych upatruje Siewiera metody na przeciwdziałaniu takich sytuacji jak ucieczka Szmydta.