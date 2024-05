Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW - Institute for the Study of War), policzyli, że od 2022 roku państwu agresorowi udało się pozyskać z zagranicy podzespoły do ​​samolotów, w tym wojskowych, o wartości prawie 500 mln dolarów.

„Rosyjski producent samolotów wojskowych i cywilnych oraz spółka zależna rosyjskiego konglomeratu obronnego Rostech – Jakowlew (dawniej Irkut) od 2022 roku skutecznie omija międzynarodowe sankcje i kupuje sprzęt wojskowy z zagranicy. Rosyjska publikacja „The Moskwa Times” podaje, że Jakowlew, produkujący m.in. myśliwce Su-30 i szkolno-bojowe samoloty Jak-130, od 2022 roku zakupił za granicą sprzęt wojskowy o wartości prawie 500 mln dolarów” – piszą amerykańscy analitycy.

Kto sprzedaje Rosji objęte sankcjami części samolotowe?

Amerykanie przypominają, że we wrześniu 2023 roku Rosja wysłała do Iranu samolot Jak-130. „The Moskwa Times” napisał, że Jakowlew kupował głównie komponenty do sprzętu radarowego i sterowniki do samolotów wojskowych.