MSZ odcina się od sędziego Tomasza Szmydta. "Wypowiedział narodowość"

- Jeśli ktoś nie chce być obywatelem Polski nie można go do tego zmusić - tak rzecznik MSZ, Paweł Wroński, odniósł się do tego czy MSZ będzie zajmować się sytuacją sędziego Tomasza Szmydta, który, będąc obywatelem Polski wyjechał na Białoruś prosząc tam o azyl.