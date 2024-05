Czytaj więcej Sądy i trybunały Prezesi sądów od Ziobry jednak bez parasola. Bodnar nie uzna zabezpieczenia TK Minister sprawiedliwości nie uzna najnowszego zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek KRS zakazał mu odwoływania prezesów sądów z nominacji resortu Ziobry - ustaliło OKO.press. Adam Bodnar uważa - podobnie, jak jeden z sędziów TK - że było ono wydane poza zakresem kompetencji.

Zabezpieczenia TK są ostateczne, ale...

Rzeczpospolita zapytała o to konstytucjonalistów. Prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że podmioty, wobec których TK podjął postanowienie o zabezpieczeniu są prawnie związane jego treścią. - Problem jednak pojawia się gdzie indziej. Chodzi o sytuację, kiedy TK pod pozorem postanowienia zabezpieczającego realizuje inne zagadnienia, które nie są związane z jego kompetencjami. A przypomnijmy, że orzeczenia TK mają moc powszechnego obowiązywania i są ostateczne. Jako takie nie podlegają zewnętrznej kontroli i pojawiających się w stanie faktycznym wątpliwości nie ma komu rozstrzygnąć w sposób prawnie wiążący – mówi Zaleśny.

Jego zdaniem w związku z brakiem drogi prawnej co do odwołania od postanowienia Trybunału, z formalnego punktu widzenia ministrowi sprawiedliwości pozostaje jedynie podporządkowanie się zabezpieczeniu TK. - W tej sprawie stosuje się art. 7 konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej, a takim jest szef MS, działają na podstawie prawa i w jego granicach. Skoro organ do tego uprawniony wydał postanowienie zabezpieczające i żaden inny organ nie uchylił tego postanowienia w procedurze prawnie przewidzianej, to ono jest wiążące i jako takie podlega stosowaniu – twierdzi prof. Zaleśny.

Według niego poszczególne organy władzy publicznej nie są kompetentne samodzielnie przesądzać o tym co obowiązuje, a co nie, do czego się stosują, a do czego nie. - Dopóki organ kompetentny nie orzeknie inaczej, takie postanowienie jest częścią porządku prawnego i jest wiążące dla wszystkich uczestników stosunków prawnych – mówi konstytucjonalista.

Zabezpieczenie bez mocy prawnej

Nie zgadza się z tym prof. Krzysztof Grajewski z Uniwersytetu Gdańskiego. - Takie stanowisko to bardzo formalistyczny legalizm, który nie bierze pod uwagę stanu faktycznego – mówi konstytucjonalista.