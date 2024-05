Zapłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ważny wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważny wyrok dla osób, które zarabiają na najmie. Niestety wynika z niego jasno, że należności wypłaconych przez najemcę, który przedwcześnie wycofał się z kontraktu ryczałtem opodatkować nie można.

Skrócenie najmu a ryczałt

Sprawa dotyczyła właściciela 175 metrowego lokalu użytkowego na wynajem. We wniosku o interpretację mężczyzna wyjaśnił, że na początku maja 2007 r. wynajął go na 5 lat bankowi. Potem dwukrotnie umowę przedłużano. Podatnik wskazał, że efektywnie umowa najmu miała obowiązywać aż do połowy czerwca 2022 r., ale w związku z połączeniem dotychczasowego najemcy z innym bankiem, to ten ostatni wstąpił do umowy. Wynajmujący wyjaśnił, że z przyczyn od niego niezależnych bank podjął decyzję o likwidacji placówki prowadzonej w jego lokalu. W związku z tym dostał propozycję wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.

W wyniku negocjacji umowa została zakończona z końcem lipca 2019 r. Podatnik tłumaczył, że w ramach rekompensaty za pozostawienie lokalu wstanie niewyremontowanym bank zobowiązał się wypłacić mu ponad 20 tys. zł, a za wcześniejsze zerwanie kontraktu dostał prawie 600 tys. zł. Strony oświadczyły, że takie uzgodnienia wyczerpują wszelkie wzajemne rozliczenia i zobowiązania. Wnioskodawca zaznaczył, że lokal nie był wynajmowany w ramach działalności, a zyski z niego były opodatkowane ryczałtem. Chciał potwierdzenia, że równie kwoty wypłacone z związku z rozwiązaniem umowy najmu może opodatkować 8,5 proc. ryczałtem.

Fiskus na to zgody nie dał. Jego zdaniem wszystko co właściciel dostał na podstawie porozumienia z bankiem to przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych. Rozwiązanie umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy, przed upływem terminu, nie można bowiem w ocenie urzędników zakwalifikować do przychodów z najmu. Pieniądze od najemcy to rekompensata w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, a nie czynsz związany z użytkowaniem lokalu. Fiskus uznał, że środki te są zatem tylko pośrednio związane z najmem lokalu użytkowego.