Koronawirus: zmiany w zasadach składania sprawozdań finansowych

Rozporządzenie przedłużyło do 31 lipca 2020 r. terminu przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest kwestia zniesienia pięcioletniej rotacji firm audytorskich dla Jednostek Zainteresowania Publicznego. Ułatwienie to zaproponowała sama Komisja Nadzoru Finansowego, która wcześniej była nieugiętym zwolennikiem pięcioletniej rotacji, regulacji bardzo restrykcyjnej, biorąc pod uwagę wymogi Unii Europejskiej. Rozwiązanie to należy ocenić jako racjonalne, gdyż zmiana firmy audytorskiej wiąże się z dużym nakładem pracy, zarówno po stronie jednostki jak i firmy przeprowadzającej badanie, co mogłoby dodatkowo utrudnić funkcjonowanie podmiotów, które musiały dokonać wielu zmian organizacyjnych, aby przystosować się do nowej, wyjątkowej sytuacji.