Koronawirus: Jak zdalnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na zdalne zgromadzenia wspólników czy walnezgromadzenia akcjonariuszy. W czasie ograniczeń związanych ze stanem pandemii to duże ułatwienie.

Wraz z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: tarcza antykryzysowa 1.0.) zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania odnośnie do zdalnego odbywania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (dalej łącznie: zgromadzenie). Chodzi o przepisy art. 2341 i art. 4065 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), które regulują możliwość przeprowadzenia zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-zgromadzenie). Może to więc stanowić znaczne ułatwienie dla wspólników lub akcjonariuszy, którzy z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19, nie będą w stanie wziąć osobistego udziału w zgromadzeniu, podczas którego miałoby dojść do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Poniżej dalsza część artykułu

Brak wyłączenia Warunkiem skorzystania z możliwości odbycia e-zgromadzenia jest brak odpowiedniej wzmianki w umowie lub statucie spółki, wyłączającej dopuszczalność przeprowadzenia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Rozważając zatem skorzystanie z omawianej formy organizacji obrad zgromadzenia należy w pierwszej kolejności ustalić w tym zakresie aktualne brzmienie umowy lub statutu spółki. W razie zaś stwierdzenia istnienia odpowiedniego postanowienia wykluczającego możliwości organizacji e-zgromadzeń, skorzystanie z możliwości odbycia e-zgromadzenia wiązać się będzie z koniecznością odpowiedniej zmiany umowy lub statutu spółki. Czytaj też: Koronawirus a sprawozdanie finansowe za 2019 rok: pandemia to też zdarzenie po dniu bilansowym

Decyzji o zdalnej organizacji zgromadzenia Zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej, decyzję o zdalnym udziale w zgromadzeniu podejmuje podmiot je zwołujący. W odniesieniu do sp. z o.o. w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Co jednak w przypadku, gdy do zwołania zgromadzenia doszło jeszcze przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej 1.0, tj. przed 31 marca 2020 r.? Wówczas przeprowadzenie e-zgromadzenia uzależnione jest od uprzedniego poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia nie później jednak niż na 4 dni przed wcześniej ustalonym dniem jego odbycia.

Określenie zasad udziału Rada nadzorcza, zaś w przypadku sp. z o.o., w której brak rady nadzorczej – wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w e-zgromadzeniu. Przyjęcie regulaminu przez radę nadzorczą również może nastąpić zdalnie, o ile umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej. W odniesieniu zaś do sp. z o.o., w której nie ma rady nadzorczej, przyjęcie regulaminu następuje w drodze uchwały wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu. Jeśli zaś chodzi o treści samego regulaminu e-zgromadzenia, przepisy jedynie stanowią, że nie może on określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników lub akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Sposób udziału Miejscem obrad e-zgromadzenia będzie nadal siedziba spółki lub inne miejsce na terytorium Rzeczpospolitej określone w umowie lub w statucie; w przypadku sp. z o.o. wszyscy wspólnicy mogą również incydentalnie wyrazić na to zgodę na piśmie. Sam zaś udział w e-zgromadzeniu polegać ma na zapewnieniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób w nim uczestniczących, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad e-zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce jego obrad. W odniesieniu do spółki publicznej dodatkowo konieczne jest zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto, wspólnik lub akcjonariusz mogą również wykonywać swoje prawo głosu przez pełnomocnika.

Sporządzenie protokołu i listy obecności Forma sposobu odbycia e-zgromadzenia nie ma wpływu na dotychczasowy sposób sporządzenia protokołu z obrad zgromadzenia. Nadal wymagane jest, aby protokół z e-zgromadzenia sp. z o.o, zawierał co najmniej podpisy przewodniczącego oraz protokolanta (art. 248 ksh). Jak dotychczas uchwały podjęte podczas e-zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów. Do protokołu dołącza się również listę obecności. W przypadku e-zgromadzeń nie będzie jednak wymagane odebranie własnoręcznych podpisów na liście obecności od uczestników, którzy wzięli udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Również w przypadku spółek akcyjnych, w odniesieniu do e-zgromadzeń, nie dozna wyłączenia zastrzeżona przez art. 421 § 1 ksh konieczność umieszczenia uchwał zgromadzenia w protokole sporządzonym przez notariusza. Jedynie sporządzając listę obecności akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu zdalnie można ograniczyć się do wymienienia osób głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista ta jednak w dalszym ciągu powinna być podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia.