Koronawirus: Podatkowa ulga od darowizny na służbę zdrowia

Ten, kto da w tym roku darowiznę na służbę zdrowia, odliczy ją w podwójnej wysokości od dochodu.

Koronawirus ciągle w natarciu, mamy jednak dobre wiadomości dla firm i osób fizycznych, które zaangażowały się w walkę z epidemią. Darowizny dla potrzebujących, np. szpitali, będzie można odliczyć na preferencyjnych zasadach. Nie tylko przekazane do końca września, jak ustanowiła ustawa antykryzysowa, ale także później, aż do końca epidemii. Nowelizacja w tej sprawie została już uchwalona przez Sejm. Poniżej dalsza część artykułu

Przypomnijmy, że darowizny można odliczyć od dochodu, dzięki czemu zapłacimy fiskusowi niższy podatek. Generalnie ulga przysługuje tym, którzy wspierają organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, i jest limitowana. Ustawa antykryzysowa poszerzyła krąg beneficjentów i zwiększyła kwoty odliczenia, nawet do 200 proc. darowizny.

Maseczki dla szpitala – Darczyńcy mogą odliczać przekazane od początku roku darowizny na rzecz służby zdrowia. A konkretnie dla podmiotów znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim szpitali, ale także firm, które prowadzą przychodnie, laboratoria medyczne czy zajmują się transportem sanitarnym – wyjaśnia Mikołaj Duda, doradca podatkowy w Madejczyk Kancelaria Prawna. Dodaje, że ulgą są też objęte darowizny dla domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, schronisk dla osób bezdomnych czy noclegowni.

– Potrzebującym można przekazać wszystko, co służy do walki z koronawirusem. Maseczki, przyłbice, płyny odkażające, testy, szczepionki na grypę. Także posiłki, artykuły codziennego użytku czy np. samochód do transportu chorych – wymienia Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy w ATA Finance. – Oczywiście odliczymy także wsparcie finansowe. Ulga obejmuje też przekazywane szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym tablety i laptopy, nie starsze niż trzyletnie. Tyle że trzeba to zrobić za pośrednictwem organu prowadzącego taką placówkę, czyli przeważnie gminy – podkreśla Wojciech Jasiński.

Problem w tym, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez ustawę antykryzysową do ustaw o PIT/CIT te preferencyjne zasady rozliczenia dotyczą tylko darowizn przekazanych do 30 września br. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 14 października. Postulując, aby Ministerstwo Finansów rozważyło przedłużenie preferencji. Udało się. Poprawka wydłużająca termin korzystnego rozliczenia darowizn została wprowadzona do procedowanej przez Sejm nowelizacji ustaw o PIT/CIT, która została uchwalona 28 października.

– Wynika z niej, że na preferencyjnych zasadach będzie można rozliczyć też darowizny na walkę z Covid-19 przekazane po 30 września – mówi Mikołaj Duda.

Lepiej nie zwlekać W jakiej wysokości?

– Jeśli darowiznę dla szpitala, przychodni albo domu opieki społecznej przekażemy do końca roku, odliczymy od dochodu jej 200 proc. Później, do 31 marca 2021 r., 150 proc. Natomiast darowizny przekazane od 1 kwietnia do końca epidemii możemy odliczyć w 100 proc. Najlepiej więc wesprzeć potrzebujących jeszcze w tym roku – mówi Mikołaj Duda.

Z rozszerzonej ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne płacące PIT lub ryczałt. A także firmy: spółki rozliczające się CIT oraz przedsiębiorcy odprowadzający PIT według skali, liniowy albo ryczałt.

Generalnie darowizny wykazujemy w zeznaniu rocznym. Ale przedsiębiorcy, a także zarabiający na wynajmie, mogą je już uwzględnić przy liczeniu miesięcznych zaliczek na podatek.

Czy ci, którzy przekazali darowiznę w październiku, mogą ją odliczyć do dochodu przy obliczaniu płaconej do 20 listopada zaliczki? Eksperci podkreślają, że zmiany dotyczące darowizn najprawdopodobniej niedługo wejdą w życie, z odliczeniem warto jednak się wstrzymać do zakończenia procesu legislacyjnego.

– Bezpieczniej będzie dostosować się do obowiązującego w danym momencie prawa, a z ulgi skorzystać później. Czyli w grudniu przy liczeniu zaliczki za listopad, jeśli nowe przepisy będą już wtedy obowiązywały, albo w zeznaniu rocznym – radzi Wojciech Jasiński.

Omawiana nowelizacja jest już w Senacie. Są też w niej kontrowersyjne zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych.

OPINIA

Monika Brzostowska Funkcja - Podpis pod Im.Naz.: doradca podatkowy w kancelarii