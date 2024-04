Depresja pracowników kosztuje firmy miliardy złotych. Straty są coraz większe

66,6 proc. Polaków odczuwało przez co najmniej dwa tygodnie choć jeden z dziesięciu objawów najczęściej kojarzonych z depresją – wynika z badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Dla porównania identyczne pytanie zostało zadane w styczniu 2023 r. i wówczas ten odsetek sięgał 72,8 proc.

W Polsce na depresję cierpią przynajmniej 4 mln osób. Dane NFZ wskazują, że 1,5 mln osób wykupiło w 2021 r. refundowane leki przeciwdepresyjne. Było to o 59 proc. więcej niż w 2013 r.

Ile tracią polskie firmy na depresji pracowników?

Autorzy badania wskazują również, że według danych NFZ widać wzrost liczby zwolnień od pracy z powodu epizodów depresyjnych, jak i zaburzeń depresyjnych nawracających i to aż o 7,85 proc. w stosunku do 2022 r.

- Daje to w powiązaniu ze wzrostem kosztów pracy straty dla gospodarki na poziomie 2,8 mld. Kwota ta została obliczona jako koszt pracy wraz z narzutami. Do założenia zastosowano 80 proc. kosztów wynagrodzenia – mówi Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl. - Należy podkreślić, że jest to bazowe wyliczenie. Nie zawiera ono kosztów leczenia, zastąpienia pracowników, procesów rekrutacyjnych oraz utraconych korzyści, związanych z odejściem klientów, a także innych parametrów – dodaje.