Koronawirus: mimo spadku dochodu firmy nie mogą zrezygnować z liniowego PIT

– Przedsiębiorca, który mimo pogorszenia sytuacji finansowej musi zostać na liniowym PIT, może stracić dodatkowo kilka tysięcy złotych. Płaci podatek według wyższej stawki, nie ma prawa do kwoty wolnej, nie skorzysta z większości preferencji, np. wspólnego rozliczenia czy ulgi na dzieci – mówi Grzegorz Ogórek, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC. Przypomina, że skala to 17- lub 32-proc. podatek. Wyższy zapłacimy wtedy, gdy nasze dochody przekroczą 85 528 zł. Podatek liniowy, czyli stała 19-proc. stawka płacona niezależnie od wysokości dochodu, nie zawsze jednak jest korzystna dla tych, którzy zarabiają powyżej limitu. Generalnie liniowy PIT zaczyna się opłacać przy dochodach powyżej 100 tys. zł rocznie. Jeśli wiadomo już, że będą w tym roku mniejsze, lepsza jest skala podatkowa.

– Formalne czynności, czyli odpowiednie wpisy w ewidencji działalności gospodarczej, mogą nie wystarczyć. Jeśli przedsiębiorca w nowej firmie robi to samo co w starej, dla tego samego kontrahenta, nie zmienił lokalu i wyposażenia, fiskus prawdopodobnie uzna, że nie doszło do likwidacji – mówi Radosław Żuk.

– Skarbówka może stwierdzić, że zamknięcie działalności gospodarczej to czynność pozorna przeprowadzona tylko w celu uzyskania podatkowych oszczędności – mówi Grzegorz Ogórek. Podkreśla, że powoływanie się na epidemię koronawirusa może nic tutaj nie pomóc, chociaż generalnie fiskus powinien teraz bardziej wyrozumiale podchodzić do poczynań przedsiębiorców.

Przejście na korzystniejsze zaliczki

Co daje tarcza antykryzysowa przedsiębiorcom, którym w ostatnich tygodniach spadły dochody? Możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT/CIT. Z uproszczonych na normalne. Te pierwsze liczymy od dochodów z poprzednich lat. Jeśli były wyższe niż obecne, a taka sytuacja jest w wielu firmach, możemy sporo nadpłacić fiskusowi. Czy odzyskamy te pieniądze? Tak, ale dopiero po złożeniu zeznania rocznego, w którym wykażemy nadpłatę do zwrotu. Dlatego warto skorzystać z wprowadzonej przez tarczę antykryzysową możliwości przejścia na zaliczki normalne, czyli liczone od bieżącego dochodu. Wtedy będziemy płacić skarbówce tyle, ile obecnie powinniśmy. Niestety, preferencja ma swoje warunki. Skorzystają z niej tylko mali podatnicy, czyli firmy mające w zeszłym roku przychód do 2 mln euro. Drugi warunek: muszą ponieść negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa. To niejasne pojęcie i nie wiadomo, jak fiskus będzie je oceniał.