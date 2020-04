Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny dla firm na czas epidemii koronawirusa

Skutki ekonomiczne rozprzestrzeniania się Covid-19 są bardzo rozległe. Nie obejmują tylko jednej czy kilku branż. Gospodarka, funkcjonująca w systemie naczyń połączonych, dotkliwie i negatywnie odczuwa obecną sytuację. Nie sprzyja temu również niepewność co do tego, jak długo taka sytuacja potrwa i jaki ostatecznie będzie miała wpływ na przedsiębiorców, pracowników, konsumentów i klientów.

Wsparcie dla dużych

Dla dużych firm zarezerwowane jest przede wszystkim dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Na tym bezpośrednia pomoc finansowa dla tych podmiotów w zasadzie się kończy. Trudno ocenić, czy dofinansowanie w wysokości 1300 zł brutto (jak przy przestoju) albo maksymalna kwota ok. 2000 zł brutto (przy ograniczeniu wymiaru czasu pracy) plus składki od tych kwot należne od pracodawcy, będą realną pomocą dla tych przedsiębiorców, pozwalającą przetrwać trudny okres przestoju czy zmniejszonego zapotrzebowania na pracę. W dużej mierze będzie to zależało od czynników niezależnych od tych pracodawców – rozwoju epidemii w Polsce i na świecie oraz głębokości kryzysu gospodarczego.