Tomasz Pietryga: Prof. Gersdorf zmienną jest Fotorzepa/ Robert Gardziński

Profesor Małgorzata Gersdorf, składając oświadczenie majątkowe w trybie przewidzianym dla sędziów odchodzących w stan spoczynku, stwierdziła, że co prawda z nową ustawą o SN przerywającą jej prezesurę i odsyłającą na emeryturę się nie zgadza, jednak „z ostrożności, by nie przyszło nikomu na myśl wszczęcie przeciwko mnie postępowania dyscyplinarnego, przedstawiam informacje o swoim stanie majątkowym (…). Tyle w piśmie wysłanym do prezydenta.