Sprawa Tomasza Szmydta podważa zaufanie do całego środowiska sędziowskiego

Naprawdę trudno to ignorować, ponieważ sprawa Tomasza Szmydta podważa zaufanie do całego środowiska sędziowskiego, w tym do tych uczciwych sędziów, którzy codziennie z godnością służą państwu i obywatelom. A zaufanie to nie tylko formalny zapis, lecz wartość budowana w czasie, szczególnie w okresach kryzysu, na odwadze i bezkompromisowości. Opinia publiczna zasługuje na wyjaśnienia ze strony środowiska sędziowskiego i jasny sygnał, że sędzia ten był wyjątkiem, a w szeregach Temidy nie ma już setek podobnych Szmydtów.