Michał Bieniak: Co ma sędzia Szmydt do reformy wymiaru sprawiedliwości

Wymiana na „naszych” to nie jest prawdziwa reforma

Szczerze pisząc, znacznie bardziej niż personalia, interesuje mnie dzisiaj, co Minister Sprawiedliwości i Rada Ministrów zamierzają zrobić dla prawdziwej naprawy sądownictwa, aniżeli wprowadzenie „naszych” w miejsce „ich”. To ostatnie bowiem nie zmienia chorego systemu, który był chorym jeszcze przed 2015 rokiem.

Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób ma nastąpić zmiana systemu nominacji sędziów, aby zapewnić ich jak najwyższy poziom – merytoryczny i etyczny? Chciałbym się dowiedzieć, czy w ocenie obecnie rządzących system szkolenia sędziów w laboratoryjnych warunkach KSSiP jest na pewno najlepszą ścieżką dostępu do zawodu? Co rząd zamierza zrobić z dostępem sędziów do informacji niejawnych, aby utrudnić zaistnienie takich sytuacji jak sędziego Szmydta? W jaki inny sposób, aniżeli mnożenie formalizmów, Ministerstwo zamierza przyspieszyć postępowania cywilne?

Niestety z każdym dniem mam więcej pytań, a odpowiedzi nie przybywa, pomimo ośmiu lat, które powinny były posłużyć do przygotowania kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie chciałbym, aby przywracanie praworządności zaczęło i skończyło się na wymianie osobowej. Jeżeli tak będzie, to działania te zostaną ocenione wyłącznie trzyliterowym sformułowaniem „TKM”. Kto nie wie, co to oznacza i od kogo to powiedzenie pochodzi, niech przeczyta w internecie.