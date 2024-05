Blokada ta możliwa jest dzięki przepisom, wprowadzonym przez unijną dyrektywę o prawie autorskim — tę, z której implementacją Polska opóźniona jest trzy lata. To właśnie te przepisy miały pierwotnie nie znaleźć się w nowelizacji prawa autorskiego. Zamiast więc wprowadzić dozwolony użytek na rzecz AI, który pozwalałby jej legalnie działać na naszych tekstach, przy przysługującej każdemu z osobna możliwości odmówienia algorytmowi dostępu, Ministerstwo Kultury chciało de facto pominąć temat. Doprowadzić by to mogło do chaosu, w którym sztuczna inteligencja hulała by poza prawem, a my nie dysponowalibyśmy mechanizmami obrony — unijnymi czy choćby analogicznymi do tych włoskich.

Trzeba unormować kwestię składania pozwów przeciw tym, których sztuczna inteligencja grasuje wśród tekstów i materiałów dziennikarskich

Musimy zacząć działać jako państwo. Skończyć rozwodzenie się nad projektem nowelizacji prawa autorskiego, przyjąć go i zapewnić tym samym jasne zasady funkcjonowania sztucznej inteligencji w sieci. Potrzebujemy także przepisów karnych w modelu włoskim, które zwiększą karalność za agresywne działania z użyciem AI. W interesie mediów jest zaś nacisk na władzę, by unormowała ona kwestię składania pozwów przeciwko tym, których sztuczna inteligencja zapuszcza się na łamy gazet i portali internetowych.

Może wtedy przestaniemy bać się AI, a Polska nie będzie wyłącznie rynkiem zbytu dla zagranicznych, gotowych do użytku programów generatywnej sztucznej inteligencji. I faktycznie: takie będą Rzeczypospolite — a więc ich możliwości rozwoju i bycia liczącym się podmiotem na międzynarodowym rynku technologicznym — jak ich sztucznej inteligencji uregulowanie.