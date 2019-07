Kopie akt trzeba wydać pracownikowi bez żadnych pytań

- Pracownicy co jakiś czas wnioskują o wydanie im kopii części dokumentów ich dotyczących, które posiadamy. Czy możemy weryfikować takie wnioski, tzn. czy możemy domagać się ich uzasadnienia? Czy możemy pobierać odpłatność za sporządzenie kopii? – pyta czytelnik.

Przed 1 stycznia 2019 r. nie było przepisów wprost nakazujących wydanie kopii dokumentacji pracowniczej. Taki obowiązek wywodzono jednak z całokształtu przepisów prawa pracy. Podkreślane to było w orzecznictwie sądowym (np. postanowienie Sądu Najwyższego z 16 września 1999 r., I PKN 331/99). Brakowało jednak regulacji, które wskazywałyby na sposób przekazania tych kopii, termin ich sporządzenia, jak też dookreślających osoby uprawnione.

Niekwestionowane prawo

Wniosek pracownika (byłego pracownika) wiąże pracodawcę co do zakresu kopii, jaką ma sporządzić i przekazać wnioskodawcy. Nie ma on prawa podważać wniosku ani domagać się uzasadnienia potrzeby uzyskania określonych w nim kopii.