Koronawirus. Czy w czasie epidemii można wysłać część pracowników na urlop?

Przez sytuację z koronawirusem mam niewiele zleceń. Czy mogę wysłać część pracowników na urlop?

Tak. W okresie epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi jednostronnie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła możliwość jednostronnego kierowania pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, zgodnie z art. 15gc ustawy, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Pracodawca może udzielić takiego urlopu w wymiarze do 30 dni urlopu. Co istotne, pracownik jest zobowiązany wykorzystać tak udzielony zaległy urlop. Oznacza to, ...

