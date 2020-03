Koronawirus: okresowe badania lekarskie pracowników są zawieszone

Pracodawcy RP apelują do Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, o wydłużenie okresu ważności kończących się właśnie badań lekarskich pracowników. Podkreślają, że w razie skierowania pracownika na badania medyczne istnieje podwyższone ryzyko zarażenia się przez niego koronawirusem. Rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie takich badań w ograniczonym zakresie, a dla osób pracujących przed komputerem przedłużenie obecnych.

Pracodawcy RP domagają się jednocześnie opublikowania wytycznych głównego inspektora pracy, jakie zostały ostatnio wydane. W poniedziałek pojawiły się one na kilkadziesiąt minut na stronie internetowej urzędu. Zostały też rozesłane do wszystkich inspektorów w Polsce.

A wytyczne GIP są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Wynika z nich, że do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego z powodu wirusa SARS-CoV-2 zawieszony jest obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na takie badania w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 kodeksu pracy. Pracownicy będą się jednak mogli udać na to badanie dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego.