Koronawirus: zagadkowe przelewy z ZUS. Firmy dostały pomoc, o którą nie wnioskowały

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 kwietnia br. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także tym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Chodzi o świadczenie postojowe. Co do zasady wynosi ono 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

- Wskazane przypadki mogły mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdyby osoba wypełniająca wniosek popełniła błąd w numerze rachunku bankowego albo wniosek został złożony przez osobę trzecią. W ostatnim przypadku jest to przestępstwo. Dlatego prosimy o ujawnienie takich sytuacji. Wówczas niezwłocznie podejmiemy kroki prawne. Zbadamy taką sprawę i w przypadku nieprawidłowości skierujemy ją do prokuratury. W przypadku błędnego rachunku bankowego - podejmiemy postępowanie, które pozwoli na odzyskanie nienależnie pobranego świadczenia i jego wypłatę właściwej osobie. W razie wystąpienia takiego przypadku powinien on zostać zgłoszony do naszej placówki - powiedział Paweł Żebrowski w rozmowie z money.pl.