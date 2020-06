Pomoc z tarczy antykryzysowej: jak rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego

Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika - czy jest to wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego? Czy też jest to wynagrodzenie zasadnicze z wypłacanymi dotychczas pracownikowi dodatkami jak np. premie, dodatek funkcyjny? Za jaki okres i ewentualnie w jakiej wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?