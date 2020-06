Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - nowe narzędzie minimalizowania skutków pandemii

Podstawą prawną tego ciekawego rozwiązania jest mało popularne postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to w swojej „normalnej" wersji nie zapewnia ochrony przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli ani przed rozwiązaniem umów najmu czy innych analogicznie niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest więc jedynie platformą do formalnego zatwierdzenia indywidualnie wynegocjowanych z wierzycielami warunków układu. Dodatkowo obarczone jest mniej korzystnymi niż w wypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych warunkami liczenia głosów niezbędnych do przyjęcia układu.