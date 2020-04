Koronawirus: o kłopotach w firmie lepiej poinformować kontrahenta

Jak długo można, wykonuj kontrakty, potem negocjuj, a o kłopotach rzetelnie informuj kontrahenta. To się przyda w razie procesu – radzą firmom prawnicy.

Starajmy się realizować kontrakty, z drugiej strony bądźmy elastyczni przy negocjowaniu ulg kontrahentom – to zgodne rady prawników zaprawionych w procesach sądowych między firmami. Poniżej dalsza część artykułu

Setki tysięcy przedsiębiorców stawiają sobie teraz pytania, jak się mają zachowywać wobec kontrahentów, gdy są trudności z realizacją kontraktu. Wyłączyć telefon, robić nadzieję czy już renegocjować? I jak to zachowanie może wpływać na wynik późniejszego sporu (rozliczenia) sądowego, gdyby do niego doszło. Jedno wiemy: obecne trudności mają charakter powszechny i obiektywny, co powinno być przyjęte ze zrozumieniem.

– Wszyscy uczestnicy obrotu potrzebują czasu, dlatego najpewniej najczęstszą płaszczyzną porozumienia będzie zgodne wstrzymanie działań (stand still agreement). Dopiero jeśli te metody zawiodą, przedsiębiorca ma wachlarz narzędzi restrukturyzacyjnych.

– Nie chodzi o robienie złudnych nadziei, ale o uczciwą informację – wskazuje adwokat Bartosz Groele.

– Uczestnicy rynku powinni się wykazać cierpliwością i zrozumieniem, bo jeśli dzisiaj padnie nasz kontrahent czy pracodawca, sprawy potoczą się niczym lawina i niedługo czeka to nas samych – mówi adwokat Zbigniew Kruger. – Dlatego nie należy tracić kontaktu, ale rozmawiać, negocjować, w niektórych sytuacjach sięgać po rozwiązania prawne, jak klauzula rebus sic stantibus, ochrona przed wyzyskiem czy rozwiązania restrukturyzacyjne. Proponowane przez rząd ulgi to za mało i nie ma co liczyć, że będą rzeczywistym remedium na zbliżający się kryzys i recesję – podpowiada.

– Nigdy nie można kontrahenta wprowadzać w błąd. Nawet jeśli chciałby usłyszeć, że sprawy idą dobrze i zgodnie z planem, a niewielkie perturbacje za chwilę nadrobimy, nie można ukrywać prawdy. Przedsiębiorca, także w swoim interesie, powinien niezwłocznie zawiadomić kontrahenta o przeszkodzie, jej przyczynie i środkach przedsięwziętych w celu minimalizacji – wskazuje adwokat Stefan Jacyno z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

– W zasadzie żadna ze stron nie jest uprawniona do zaniechania wykonywania lub jednostronnej zmiany kontraktu z powodu epidemii. Może jedynie wystąpić do sądu o zmianę – wskazuje adwokat Marcin Szymański z Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy. – Oczywistą wadą tego rozwiązania jest czas trwania procesów sądowych. Jedynym sposobem jest więc lojalne renegocjowanie umów tak, by dały się wykonać w zmienionej sytuacji albo przynajmniej by można było ograniczyć szkody – dodaje.

Jedną z form renegocjowania nie tylko jednego kontraktu, ale całych zobowiązań jest sądowa restrukturyzacja, która ma uratować przed upadłością nie tylko firmy, ale także kontrakty.