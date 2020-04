Koronawirus: kontrakt podpisany on-line, zdalne rozstrzygnięcie sporu

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio zawarł strategiczne partnerstwo ze spółką LawBiz Technology – właścicielem kompleksowego narzędzia do przygotowania i obsługi umów cywilnoprawnych, platformy Umownik. Dzięki umowie o współpracy użytkownicy Umownika mogą w łatwy sposób, za pomocą jednego kliknięcia, dodać do tworzonych przez siebie umów klauzulę arbitrażową. Oznacza to, że wszelkie spory, powstałe w wyniku nie respektowania przez strony postanowień umowy zawartej za pośrednictwem portalu Umownik i posiadającej odpowiedni zapis, rozstrzygane będą przez Ultima Ratio.

– Partnerstwo z Umownikiem doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Z całych sił dążymy do współpracy z systemami, dla których arbitraż stanowi naturalne rozwinięcie standardowych funkcji, jak systemy do „miękkiej" windykacji czy narzędzia finansowo-księgowe. Wszystko po to, by składanie pozwów oraz podejmowanie czynności procesowych stawało się coraz prostsze i coraz szybsze, zaś elektroniczny arbitraż, coraz bardziej popularny – mówi Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio. – Odkąd, w związku z rozprzestrzeniająca się pandemią, sądy powszechne zawiesiły rozpatrywanie sprawa, widzimy wzmożone zainteresowanie arbitrażem online. Zależy nam by trend ten utrzymać, dlatego kładziemy nacisk na rozwój naszego systemu i stopniowe zacieśnianie współpracy z Umownikiem tak by osiągnąć efekt synergii i oferować naszym użytkownikom jeszcze więcej usług prawnych online – podkreśla Robert Szczepanek.