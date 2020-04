Koronawirus: jak inne kraje pomagają firmom podczas pandemii

Odroczenie płatności nawet do dwóch lat i inne formy wsparcia – takie są fiskalne tarcze antykryzysowe w Europie.

Nie tylko w Polsce wprowadzono różne rozwiązania podatkowe wspomagające biznes w trudnym czasie epidemii. Odłożenie terminów rozliczeń, odstąpienie od odsetek i kar za opóźnioną płatność podatków – takie udogodnienia wprowadzono już w wielu krajach. Poniżej dalsza część artykułu

Na dość daleko posunięte ułatwienia zdecydowała się Słowenia. Tam przedsiębiorcy mogą składać wnioski o odroczenie płatności podatków aż do dwóch lat. Alternatywnym rozwiązaniem jest rozłożenie ich płatności nawet na 24 raty. Podobnie jak w Polsce, fiskus nie będzie pobierał odsetek od płatności odroczonych i rozłożonych na raty. Słoweńscy podatnicy mogą wnioskować o te ulgi przez elektroniczny system tamtejszej administracji podatkowej albo nawet z użyciem zwykłego e-maila.

Z kolei holenderskie władze skarbowe już w marcu zdecydowały się dać podatnikom ogólne odsunięcie o trzy miesiące terminu płatności CIT, VAT i PIT od wynagrodzeń. Dotyczy to podatków, których termin płatności upływa przed 18 czerwca 2020 r. Potem tę listę rozszerzono na akcyzę, podatki od gier, a także różne daniny od zużycia energii oraz te związane z ochroną środowiska. Ulgi te są jednak uzależnione od złożenia stosownego wniosku przez podatnika mającego trudności wywołane epidemią.

Śmielszy krok z podatkami od nośników energii poczyniła Estonia. Tam rząd zaproponował czasową obniżkę akcyzy na niektóre paliwa (w tym olej napędowy), gaz i elektryczność od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Gdzie łatwiej z VAT Wiele krajów, m.in. Belgia i Dania, odsunęło terminy składania miesięcznych deklaracji i płatności VAT. W Belgii deklarację za kwiecień trzeba złożyć do 5 czerwca, a podatek należny za ten miesiąc można zapłacić do 20 lipca. Z kolei w Danii terminy na rozliczenia VAT dotyczące marca, kwietnia i maja odsunięto generalnie o miesiąc. W ten sposób np. termin rozliczenia podatku za marzec, przypadający 27 kwietnia, został odsunięty do 25 maja.

W Belgii dodatkowo wprowadzono też przyspieszony zwrot VAT (które to rozwiązanie postulują w Polsce organizacje przedsiębiorców i rzecznik praw obywatelskich). Co do zasady obowiązuje tam termin dwóch miesięcy, z możliwością wydłużenia do trzech. Przejściowo skrócono go do miesiąca, a w niektórych przypadkach nawet bardziej.

Odsunięcie płatności VAT nie jest jednak powszechną praktyką. Na przykład Francja, choć umożliwiła odkładanie rozliczeń w podatkach dochodowych, nie przewidziała ułatwień dla VAT (choć wprowadziła pewne uproszczenia w deklaracjach).

Liberalne Niemcy Na uwagę zasługuje też podejście władz podatkowych Niemiec. Tam, podobnie jak w Polsce i innych krajach, przedsiębiorcy bezpośrednio dotknięci kłopotami z powodu koronawirusa mogą się starać o czasowe odroczenie płatności podatków bez odsetek. Pod koniec marca federalne Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia, z których wynika, że ową „bezpośredniość" należy rozumieć szeroko.

Co istotne, ministerstwo zauważyło, że w stosownych wnioskach (które można składać do 31 grudnia 2020 r.) trzeba podać przyczynę, ale nie jest konieczne szczegółowe dokumentowanie zaistniałego stanu ani strat. Niemieccy podatnicy nie tylko mogą wnioskować o odsunięcie zapłaty, ale też wstecznie skorygować zapłacone już zaliczki na podatek dochodowy.

Opinia dla „Rzeczpospolitej" Tomasz Barańczyk, doradca podatkowy, partner w PwC