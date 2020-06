Przedsiębiorca wygrał z urzędnikami ws. zezwolenia na prowadzenie apteki

Poniżej dalsza część artykułu

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Prosił o interwencję w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawie odwołania od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Przedsiębiorca nie przekazał w ustawowym terminie tj. do 1 sierpnia 2019 roku, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi uznał, że jednoczesne posiadanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz figurowanie w rejestrze po 1 sierpnia 2019 r. to wystarczająca przesłanka do wygaszenia zezwolenia.