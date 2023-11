Wojciech Fibak dla "Rzeczpospolitej": Siła Igi Świątek, chimeryczność rywalek

Od lat wierzę w Igę Świątek i się nią zachwycam. Byłem jednym z pierwszych, którzy dostrzegli jej talent. Kiedy w tym sezonie przyszedł słabszy moment, to broniłem jej i Tomka Wiktorowskiego

Zaskoczyło pana, że Iga tak szybko wróciła na pierwsze miejsce rankingu WTA?

Od lat wierzę w Igę Świątek i się nią zachwycam. Byłem jednym z pierwszych, którzy dostrzegli jej talent. Kiedy w tym sezonie przyszedł słabszy moment, to broniłem jej i Tomka Wiktorowskiego. Dalej ma najlepszy na świecie serwis, do tego forhend i bekhend, i porusza się najszybciej po korcie. Jeszcze przed turniejem w Cancun Iga była dla mnie faworytką, choć trudno było przewidzieć, że wróci na szczyt. Aryna Sabalenka przegrała jeden mecz w grupie i to ją kosztowało stratę bardzo wielu punktów.

Mówi pan, że nie można zrzucać winy na organizatorów za pogodę, ale przez wiele lat grano w hali i to się sprawdzało...

Zawsze staje się przed wyborem, czy gramy w hali, czy na zewnątrz. Tym razem organizatorzy chcieli grać na otwartym powietrzu i wybrali wydawałoby się, bezpieczne miejsce, czy kurort ze świetną o tej porze roku pogodą. Nie mogli przewidzieć tak silnego wiatru. Były też narzekania na krzywy kort, który być może został położony zbyt późno. Może w tej sytuacji zawinili gospodarze.